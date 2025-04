AFFA Region Liqasında pley-off mərhələsinin püşkü atıldı

FFA Region Liqasında pley-off mərhələsinin püşkü atılıb.

Milli assosiasiyadan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, tədbirdə 1/8 final mərhələsinin cütləri müəyyənləşib. Həmçinin iştirakçı komandaların 1/4 final və yarımfinaldakı potensial rəqibləri də bəlli olub.

1/8 finalın cütləri

“Göyəzən” - “Biləsuvar”

“Record Club” – “Bərdə”

“Xudat City” - “Şirvan”

“Marafon” - “Dirçəliş”

“Çinar Zəngilan” - “Şirvan” OİK

“Xankəndi” - “Topçular”

“Ağstafa Gəncləri” - “Şirvanovka”

“Zəfər 44” - “Naftalan”

Qeyd edək ki, 1/8 final mərhələsi bir, 1/4 final və yarımfinal mərhələləri iki oyundan ibarət olacaq. 1/8 finalın matçları aprelin 26-27-də keçiriləcək.

