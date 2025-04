Taksilərə 3 dəqiqəlik icazə verilsin - TƏKLİF

Son zamanlar taksi sürücülərinin üzləşdiyi çətinliklər ictimaiyyətin diqqət mərkəzinə çevrilib. Xüsusilə, avtobus dayanacaqlarının yaxınlığında müştəri düşürüb-mindirmək istəyən sürücülər ciddi çətinliklərlə qarşılaşırlar. Dayanacaqda saxlamaq qadağandır, ondan bir qədər aralıda saxlamaq isə yenə də cərimə ilə nəticələnir. Bu vəziyyət sürücülər arasında narazılığa səbəb olur.

Nəqliyyat eksperti İlqar Hüseynli Metbuat.az-a açıqlamasında bunun çox ciddi problem olduğunu bildirib:

“Şəhər daxilində, demək olar ki, bütün sağ zolaqları avtobuslar üçün ayırıblar və digər nəqliyyat vasitələrinin həmin zolaqlara daxil olması zamanı 100 manat cərimə və üç cərimə balı nəzərdə tutulur. Əvvəla, tətbiq olunmuş cəza məbləği kifayət qədər yüksəkdir. Mülki işlərlə məşğul olanları, şəxsi avtomobillə hərəkət edənləri başa düşürük, amma taksilər üçün vəziyyət fərqlidir. Taksi sürücüləri sərnişinləri saxlamaq üçün mütləq sağ zolağa keçməlidirlər. Bu zaman isə avtomatik olaraq kameralar tərəfindən qeydə alınır və dərhal cərimə tətbiq olunur”.

İ.Hüseynli bu məsələ ilə bağlı təkliflər irəli sürüb:

“İkinci, üçüncü zolaqda saxladıqda qəza şəraiti yaranır. Bu da çox ciddi problemdir. Ona görə də bizim təklifimiz ondan ibarətdir ki, müəyyən bir vaxt məhdudiyyəti tətbiq edilməklə, məsələn, 3-5 dəqiqə ərzində taksilərə avtobus yollarında sərnişinləri düşürmək və ya orada dayanan sərnişini götürmək üçün imkan yaradılsın ki, bu problem aradan qalxsın. Digər təklifimiz isə avtobus dayanacaqlarında da taksi xidmətini həyata keçirən şəxslərin sərnişin götürməsi və düşürməsi üçün imkan yaradılsın. Belə olan halda mən düşünürəm ki, taksilərin sərnişin qəbul edib düşürməsi ilə bağlı problemlər aradan qalxmış olacaq. Yaxud da orada müəyyən interval nəzərdə tutulsun. Məsələn, taksinin üç dəqiqə müddətində saxlayıb sərnişin götürüb və ya düşürüb dərhal yola davam etmək imkanı olsun”.

Ekspertin sözlərinə görə, bu istiqamətdə başqa alternativ variant artıq mövcud deyil.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

