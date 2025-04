Əli Əsədov yeni qərar imzaladı

Nazirlər Kabineti “Aviasiyanın ətraf mühitə təsirinin azaldılması Qaydası”nı təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, Qayda “Aviasiya haqqında” qanuna, “Beynəlxalq Mülki Aviasiya haqqında” 7 dekabr 1944-cü il tarixli Konvensiyaya və Təşkilatın “Doc 9184, ikinci hissə, ərazidən istifadə və ətraf mühitin idarə edilməsi” sənədlərinin tələblərinə uyğun hazırlanıb.

Mülki aviasiyanın fəaliyyəti ilə bağlı ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində ümumi koordinasiya işini Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi həyata keçirəcək. Belə ki, aviasiyanın ətraf mühitə təsirlərini azaltmaq üçün aşağıdakıların yerinə yetirilməsi vacibdir:

- zərərli qazların atmosferə atılmasının azaldılması;

- hava gəmilərinin qalxması, enməsi və uçuşu zamanı səs-küy çirklənməsi səviyyələrinin azaldılması;

- -istifadə olunan yanacağın effektivliyinin artırılması;

- alternativ enerji mənbələrindən istifadənin təşviqi;

- hava hərəkətinin idarə olunmasının və hava limanı əməliyyatlarının səmərəliliyinin artırılması;

- texnoloji yeniliklərin tətbiqi.

