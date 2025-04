İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzza zolağında HƏMAS-ın snayper bölməsinin komandir müavini Ubaidə Naim əl-Hədhud Musanı öldürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, o, öz avtomobilində öldürülüb.

