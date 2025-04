Türkiyədə 4,3 maqnituda gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

Təbii hadisə yerli vaxtla saat 20:33-də İstanbulun Böyükçekmece rayonunda qeydə alınıb. Zəlzələ ocağı 7,1 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Hələlik hər hansı dağıntı və ya tələfat barədə məlumat yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.