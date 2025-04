Şamaxı–Çöl Göylər–Padar avtomobil yolunun Ağsu rayonundan keçən hissəsində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hərəkətdə olan mikroavtobus naməlum səbəbdən idarəetməni itirərək yoldan çıxıb və qəzaya uğrayıb.

İlkin məlumata əsasən, qəza nəticəsində bir neçə nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

Yaralılar Kürdəmir və Ağsu Rayon Mərkəzi Xəstəxanalarına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

