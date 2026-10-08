Cəbrayıl rayonunda ata və oğlu mina partlayışı nəticəsində ağır xəsarət alıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi “X” sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
Bildirilib ki, bununla da 2020-ci il müharibəsinin başa çatmasından sonra Azərbaycanda mina qurbanlarının sayı 443 nəfərə çatıb.“Bu dəhşətli hadisə minaların yaratdığı ölümcül və ayrı-seçici təhlükəni bir daha nümayiş etdirir. Minalar hələ də günahsız insanların həyatına son qoyur və ağır xəsarətlərə səbəb olur. Azərbaycan mina təhlükəsinin davam etməsini qətiyyətlə pisləyir və ölkədə mina ilə mübarizə tədbirlərinə daha çox beynəlxalq diqqət ayrılmasına çağırır", - deyə qeyd olunub.