Trampın qadağasından əvvəl çinlilər ehtiyat toplayıblar

Çinin texnoloji nəhəngləri “Alibaba”, “Tencent” və “ByteDance”, ABŞ ilə tarif gərginliyindən əvvəl ehtiyat tədbirləri həyata keçiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkətlər tarif gərginliyindən əvvəl ABŞ-dən 12 milyard dollarlıq “Nvidia”nın H20 GPU çiplərini alaraq, ehtiyat toplayıblar. Bildirilir ki, sifarişlərin əksəriyyəti Prezident Donald Tramp qadağalar tətbiq etməzdən əvvəl Çinə göndərilib. Xəbərdə deyilir ki, Çin şirkətləri milyardlarla dollarlıq sifarişlə əhəmiyyətli ehtiyat fondu yaratsalar da, planlaşdırılan hədəf tam yerinə yetirilməyib.

Məlumata görə, “Huawei”, özünün inkişaf etdirdiyi “Ascend A10C” və “Ascend 910C” seriyalı çipləri ilə alternativ istehsalda əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib. Lakin bu çiplərin istehsal texnologiyası Tayvanın TSMC kimi qabaqcıl istehsalçılarından geri qalır.

