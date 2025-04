Yeni müharibə başlayır? - AÇIQLAMA

Hindistan və Pakistan arasında gərginlik artıb, silahlar işə düşüb.

Politoloq Əli Mustafa Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu, ilk baxışda gözlənilməz görünə bilər, lakin dünyada baş verən hadisələrin fonunda nəzər salsaq, artıq sürpriz olacaq bir hadisə qalmayıb.

Onun sözlərinə görə, hazırkı mərhələ dünyada çox önəmli bir dönəmdir. Demək olar ki, istənilən dövlətin digər bir dövlətlə üz-üzə gəlməsi riski mövcuddur. Bu, köhnə dünyanın dağılması və yeni dünya düzəninin qurulması prosesinin ən ağrılı və kritik mərhələsidir:

“Hindistan öz ərazisində baş verən terror aktından sonra bu hücumun arxasında Pakistanın dayandığını hesab edir. Bununla da münasibətlər kəskin şəkildə gərginləşib. Tərəflər arasında etimadsızlıq yaranıb, qarşılıqlı atışmalar baş verir, sərhəd bölgələrində bağlanmalar müşahidə olunur. Hindistan ölkə ərazisindəki bütün pakistanlıları ölkədən çıxarır. Pakistan da eyni addımı atır. Artıq Pakistan ordusunun Hindistanla sərhədə yeridildiyi bildirilir və gərginliyin hər an daha da artması ehtimalı yüksəkdir”.

Ə.Mustafa bu prosesin fonunda dünyada yeni ittifaqların formalaşdığını və yeni münaqişə xətlərinin yarandığını da istisna etməyib:

“Son vaxtlar İran, Ermənistan və Hindistan arasında müəyyən yaxınlaşmanın baş verdiyini müşahidə edirik. Buna qarşı olaraq isə Pakistan, Azərbaycan və Türkiyə arasında mövcud olan strateji müttəfiqlik diqqət çəkir. Hindistan–Pakistan münaqişəsinə digər dövlətlərin də cəlb olunma ehtimalı var. Məhz bu səbəbdən biz son dərəcə ehtiyatlı və düşünülmüş addımlar atmalıyıq. Yəqin ki, hazırda bu gərginliyin dayandırılması üçün səy göstərən qüvvələr var. Lakin bu qarşıdurmada maraqlı olan güclərin də olduğunu unutmaq olmaz”.

Politoloq qeyd edib ki, hadisələrin inkişafı yaxın günlərdə daha da aydınlaşacaq. Bu gərginlik müharibəyə çevriləcək, yoxsa onun qarşısını almaq mümkün olacaq, bunu zaman göstərəcək. Hər iki ssenarinin reallaşma ehtimalı kifayət qədər real görünür.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

