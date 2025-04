Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Suriyaya səfəri gözlənilir.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin xarici işlər naziri Hakan Fidan IV Antalya Diplomatiya Forumunun bağlanış mərasimində deyib.

Səfərin dəqiq tarixinin hələlik məlum olmadığını deyən nazir vurğulayıb ki, Türkiyə Suriya ilə əlaqədar siyasətində qərarlı və sabitdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.