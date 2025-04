Vyetnam hökuməti Vaşinqtona, ABŞ-dan idxal olunan məhsullar üzərindəki bütün gömrük rüsumlarını ləğv etməyi təklif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" məlumat yayıb.

Məlumata görə, bu təklif, Vaşinqtonun Vyetnama tətbiq etdiyi əlavə gömrük rüsumlarını ləğv etməsi müqabilində irəli sürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.