Qətər və Səudiyyə Ərəbistanı Suriyanın Dünya Bankına olan borclarını ödəyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" yazır.

Nəşr qeyd edir ki, 15 milyon dollarlıq tranş Bəşər Əsəd rejiminin devrilməsindən sonra ölkəyə ilk maliyyə yardımı olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.