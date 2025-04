Gəncədə bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, Gəncə şəhərində məskunlaşan Kəlbəcər rayon Yellicə kənd sakini 2002-ci il təvəllüdlü Zamin Məmmədov döş qəfəsindən bıçaqlanıb. İnsident zamanı 1996-cı təvəllüdlü Babək Hahcıağazadə və 1998-ci il təvəllüdlü Ələddin Əlizadə bıçaq xəsarətləri alıblar.

Faktla bağlı Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsində araşdırma başlanıb.

