Prezidentə haqqında danışılan gənc o imiş - VİDEO

Prezident İlham Əliyev Pekində Çinin CGTN (China Global Television Network) telekanalına müsahibəsi zamanı jurnalistin dövlət başçısına “Əslində, mən Çinə Kəmər və Yol vasitəsilə yay düşərgəsinə gələn və burada qalan gənc insan tanıyıram. O, fəlsəfə doktoru dərəcəsinə yiyələnmək üçün təhsil alır, özü üçün yeni gələcək qurur” deyərək haqqında bəhs etdiyi gəncin kimliyi müəyyənləşib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, söhbət Tağı Məmmədovdan gedir.

O, bu barədə daha ətraflı video şəklində sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

