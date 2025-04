İranın Hörmüzqan əyalətində üç günlük matəm elan edilib.

Metbuat.az Tasnim-ə istinadən xəbər verir ki, Şəhid Rəcai limanında 18 nəfərin ölümü ilə nəticələnən partlayışdan sonra 3 günlük matəm elan edib.

Hazırda əməliyyat qrupları yanğını söndürmək üçün çalışır və yanğının bu gün tamamilə söndürüləcəyi gözlənilir.

Hazırda rayonda lazımi sayda su çiləyici təyyarələr mövcuddur və havadan yanğınsöndürmə əməliyyatları həyata keçirilir.

