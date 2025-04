Rusiya-Ukrayna müharibəsində daha bir həmyerlimiz həlak olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə yaxınları məlumat yayıb.

Belə ki, Rusiyada yaşayan 1988-ci il təvəllüdlü Əliyev Bəfadar müharibədə həlak olub.

Onun əslən Astara rayonundan olduğu, iki övladı olduğu bildirilir. Mərhumun Azərbaycanda dəfn ediləcəyi gözlənilir.

