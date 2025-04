Pakistan müdafiə nazirindən önəmli açıqlama

Pakistanın müdafiə naziri Xavaca Asif ölkəsinin Hindistana hücum etmək planının olmadığını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir bildirib ki, Hindistan Pakistana qarşı hər hansı addım atsa, İslamabad “proporsionaldan da artıq cavab” verəcək.

“Bizim heç bir hərəkətə başlamaq fikrimiz yoxdur. Amma hər hansı bir hərəkət və reaksiya olacaqsa, reaksiyamız hərəkətə uyğun olacaq. Ona görə də düşünürəm ki, bu, mövcud duruma aydınlıq gətirir: biz vəziyyəti gərginləşdirmək və ya nəyəsə başlamaq istəmirik”, - deyə o bildirib

