Özbəkistan vətəndaşlarının BƏƏ-yə girişinə qadağa qoyulması ilə bağlı yayılan xəbərlər əsassız və saxtadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, Özbəkistan və BƏƏ arasında mövcud vizasız rejim qüvvədə qalır. Rəsmi mənbələr belə tədbirlərin tətbiqi ilə bağlı heç bir məlumat verməyiblər.

