Gündə 50 dəqiqə yeriyin

Sağlamlıq xəbərləri dərc edən Health adlı saytda arıqlamaq üçün neçə dəqiqə piyada getməyinizlə bağlı ekspert rəyləri yer alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatda qeyd edilib ki, nizamlı gəzinti maddələr mübadiləsini gücləndirir, psixi sağlamlığınız üçün faydalıdır, xroniki xəstəliklər riskini azaldır və sümükləri gücləndirir.

Qeyd edilib ki, gəzinti yolu ilə də arıqlamaq mümkündür.

Mütəxəssislərin fikrincə, həftənin dörd günü 50 dəqiqə gəzinti arıqlamaq üçün ideal vaxtdır. Əgər 50 dəqiqəni bir anda tamamlaya bilmirsinizsə, onu 25 dəqiqəlik iki seansda tamamlamaq daha yaxşı olar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.