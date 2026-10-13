Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 987,1 milyon manat dəyərində mobil telefon rabitəsi xidmətləri göstərilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.
Bildirilib ki, bu, ötən ilin 9 ayı ilə müqayisədə 3,3% çoxdur.
Məlumata görə, 9 ay ərzində informasiya və rabitə müəssisələri ümumilikdə 3 milyard 257,1 milyon manatlıq və yaxud ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 11,1 % çox xidmət göstərib.
Xidmətlərin 524,3 milyon manatını (16,1 %-ni) internet, 558,8 milyon manatını (17,2 %-ni) proqram təminatının işlənməsi və bu sahədə məsləhətlərin verilməsi, 384,7 milyon manatını (11,8 %-ni) informasiya, 802,2 milyon manatını (24,6 %-ni) isə digər informasiya və rabitə xidmətləri təşkil edib.
Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə proqram təminatının işlənməsi və bu sahədə məsləhətlərin verilməsi xidmətləri 32,2 %, internet xidmətləri 21,5 %, informasiya xidmətləri 8,6 %, digər informasiya və rabitə xidmətləri 4,3 % artıb.