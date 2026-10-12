Kişmiş orqanizmin ehtiyac duyduğu bir sıra vitamin və minerallarla zəngin olan qidalardan biridir.
Metbuat.az xəbər verir ki, qurudulmuş üzüm növü olan bu məhsul lif, kalium, dəmir və antioksidantlar ehtiva edir. Müntəzəm və ölçülü miqdarda kişmiş yemək sağlamlığa müxtəlif faydalar verə bilər.
Kişmişin əsas üstünlüklərindən biri həzm sisteminin fəaliyyətini dəstəkləməsidir. Tərkibindəki lif bağırsaqların fəaliyyətini yaxşılaşdırmağa və qəbizliyin qarşısını almağa kömək edə bilər.
Kişmiş təbii şəkərlərlə zəngin olduğundan orqanizmi enerji ilə təmin edir. Bu səbəbdən gün ərzində yorğunluq hiss edənlər və fiziki fəaliyyətlə məşğul olanlar üçün qəlyanaltı seçimi ola bilər.
Tərkibindəki kalium ürək və əzələlərin normal fəaliyyəti üçün vacibdir. Kaliumun kifayət qədər qəbul edilməsi qan təzyiqinin tənzimlənməsinə də kömək edir. Bununla belə, kişmiş ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsini əvəz etmir.
Kişmişdə olan antioksidantlar hüceyrələri sərbəst radikalların yaratdığı zədələnmələrdən qorumağa kömək edir. Bundan əlavə, tərkibindəki bəzi minerallar və bitki mənşəli birləşmələr ümumi sağlamlığın qorunmasında rol oynayır.
Kişmiş dəmir ehtiva etsə də, bu mineralın miqdarı yüksək deyil və məhsul qanazlığının müalicəsi üçün kifayət hesab edilmir. Dəmir çatışmazlığı olan şəxslər qidalanma ilə yanaşı, həkim məsləhətinə də əməl etməlidirlər.
Kişmişi nə qədər yemək olar?
Mütəxəssislərin ümumi sağlam qidalanma prinsiplərinə əsasən, gündə təxminən 20–30 qram kişmiş yemək uyğun seçim ola bilər. Bu miqdar təxminən kiçik bir ovuca bərabərdir. Kişmişin tərkibində təbii şəkər və kalori çox olduğundan onu həddindən artıq yemək tövsiyə edilmir.
Şəkərli diabeti olan şəxslər porsiyanın ölçüsünə və ümumi karbohidrat qəbuluna diqqət yetirməlidirlər. Böyrək xəstəliyinə görə kalium məhdudiyyəti olanlar isə kişmişi müntəzəm qəbul etməzdən əvvəl həkimlə məsləhətləşməlidirlər.