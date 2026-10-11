Payız mövsümü orqanizmin vitamin və minerallara olan ehtiyacını təbii yolla qarşılamaq üçün zəngin meyvə çeşidləri təqdim edir. Nar, heyva, alma, armud, üzüm və xurma bu mövsümün həm dadlı, həm də faydalı meyvələri sırasındadır.
Metbuat.az xəbər verir ki, mütəxəssislər sağlam qidalanmanın bir hissəsi kimi mövsümi meyvələrin müxtəlifliyinə üstünlük verməyi tövsiyə edirlər.
Nar payızın ən faydalı meyvələrindən biridir. C vitamini, folat və antioksidantlarla zəngin olan nar hüceyrələrin oksidləşdirici stressdən qorunmasına kömək edir. Tərkibindəki lif həzm sisteminin normal fəaliyyətini dəstəkləyir.
Alma lif, xüsusilə pektin, həmçinin C vitamini mənbəyidir. Onun müntəzəm və ölçülü istehlakı həzm sisteminin fəaliyyətinə müsbət təsir göstərə bilər. Alma qabığı ilə birlikdə yeyildikdə daha çox lif əldə etmək mümkündür.
Heyva lif və müxtəlif antioksidant birləşmələr ehtiva edir. Bu meyvə həm təzə, həm də bişirilmiş halda istehlak olunur. Heyvanın tərkibindəki lif bağırsaqların fəaliyyətini dəstəkləməyə kömək edir.
Armud liflə zəngin meyvələrdəndir. Tərkibində müəyyən miqdarda C vitamini və kalium da var. Armudun qida rasionuna daxil edilməsi həzm sisteminin normal fəaliyyətinə töhfə verə bilər.
Üzüm antioksidantlar, o cümlədən polifenollarla zəngindir. Tərkibindəki su, təbii şəkərlər və kalium onu enerji mənbələrindən birinə çevirir. Bununla belə, şəkər qəbuluna nəzarət edən şəxslər üzümü ölçülü yeməlidirlər.
Xurma payızın sevilən meyvələrindən olmaqla yanaşı, A vitamininin əmələ gəlməsində iştirak edən karotinoidlər, lif və kalium ehtiva edir. Bu maddələr görmə funksiyasının, immun sisteminin və normal həzm prosesinin dəstəklənməsində rol oynayır.
Kivi də payız və qış aylarında qida rasionuna daxil edilə bilən C vitamini ilə zəngin meyvələrdəndir. C vitamini immun sisteminin normal fəaliyyəti, kollagenin yaranması və dəmirin mənimsənilməsi üçün vacibdir.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, sağlam qidalanma üçün yalnız bir meyvəyə üstünlük vermək əvəzinə müxtəlif rəngli meyvələrdən istifadə etmək daha məqsədəuyğundur. Meyvələrin bütöv halda yeyilməsi, şirə formasında qəbul edilməsindən daha çox lif əldə etməyə imkan verir.