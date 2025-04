Qəzzada İsrailin hücumları nəticəsində aprelin 7-də yaralanan daha bir jurnalist müalicə aldığı xəstəxanada həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qəzza mediası məlumat yayıb.

İsrailin 2023-cü il oktyabrın 7-dən bu günədək Qəzza zolağına həyata keçirdiyi hücumlarda həlak olan jurnalistlərin sayı 213-ə çatıb.

