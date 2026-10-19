Prezident İlham Əliyev Azərbaycan energetiklərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, energetika sahəsinin inkişafında səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilirlər:

2-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

Quliyev Ziyəddin Misir oğlu

3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

Hüseynov Mircəlal Miryunis oğlu

Mirzəliyev İlham Ata oğlu

Yusifov Ramil Əli oğlu

"Tərəqqi" medalı ilə

Abbasov Məhərrəm Hüseyn oğlu

Abbasova Güllü Şadiman qızı

Ağayev Zülfi Sətdar oğlu

Axundov Musa Qulam oğlu

Axundov Zaur Hüseynoviç

Daşdəmirli Fərid Səmid oğlu

Eyvazova Aynurə Ramiz qızı

Gəncəliyev Ramiz Qərib oğlu

İbrahimov Barat Fezi oğlu

İbrahimov Ruslan Şahmar oğlu

İmanov Qabil İsax oğlu

İsgəndərov Vahid Fərhad oğlu

İsmayılov Sərdar Əsgər oğlu

Qarayev Yusif Qədir oğlu

Qədimli Şahin Nehru oğlu

Qənbərov Vüsal Seyidtağı oğlu

Ləzimzadə Arif Paşa oğlu

Mütəlov Səlami Ağəli oğlu

Orucov Murad Sabir oğlu

Sultanov Nahid Cavadağa oğlu

Şirəliyev Zaur Məhəmmədəli oğlu

Yusifov Elçin Müysüb oğlu.