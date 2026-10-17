Astroloqların proqnozlarına görə, qürurları və güclü mənlik hissləri ilə seçilən 3 bürc var.
Metbuat.az xəbər verir ki, onlar özlərinə hörmət məsələsində güzəştə getmir, alçaldılmağı sevmir və haqsızlıq qarşısında geri çəkilmək istəmirlər.
Şir
Şirlər özünəinamları və liderlik xüsusiyyətləri ilə seçilirlər. Onlar nailiyyətləri ilə fəxr edir, ətrafdakı insanlardan hörmət və diqqət gözləyirlər. Qürurları incidikdə isə geri addım atmaq əvəzinə mövqelərini qorumağa çalışırlar.
Qoç
Qoçlar rəqabətcil və cəsarətli xarakterləri ilə tanınırlar. Məğlubiyyətlə barışmaq onlar üçün çətin ola bilər və zəif görünməkdən xoşlanmazlar. Öz güclərinə inandıqları üçün çətin vəziyyətlərdə belə mübarizəni davam etdirməyə çalışırlar.
Əqrəb
Əqrəblərin qüruru daha çox daxili dünyaları və şəxsi sərhədləri ilə bağlıdır. Onlar hisslərini hər kəsə açmır, incindikdə isə məsafə saxlamağa üstünlük verirlər. Etibarları sarsıldıqda həmin insanla münasibətlərini tamamilə bitirə bilərlər.