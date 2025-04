ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölkəsinin hərbi və ticarət gəmilərinin Panama və Süveyş kanallarından rüsum ödənilmədən sərbəst keçməsinə icazə verilməsini istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti bunu “Truth Social” sosial şəbəkəsində paylaşımında bildirib.

Donald Tramp qeyd edib ki, ABŞ olmasaydı, bu kanallar mövcud olmazdı. ABŞ Prezidenti dövlət katibi Marko Rubioya bu məsələnin həlli ilə məşğul olmağı tapşırdığını nəzərə çatdırıb.

