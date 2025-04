Hindistan və Pakistan hərbçiləri arasında Kəşmir bölgəsində ardıcıl üçüncü gecə atışma olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “France-Presse” agentliyi məlumat yayıb.

Atışma nəticəsində ölən və yaralananlar barədə məlumat verilmir.

Qeyd edək ki, aprelin 22-də Pahalqamdakı turizm mərkəzində 26 nəfər öldürülüb və Hindistan buna görə Pakistan tərəfini ittiham edir, İslamabad isə bu ittihamları əsassız sayır.

