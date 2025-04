İran Prezidenti Məsud Pezeşkian AzTv-yə müsahibə verərkən tərcüməçi ilə arasında maraqlı dialoq yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, jurnalistin suallarını cavablandırarkən çıxışını yarıda qoyaraq tərcüməçiyə deyib:

"Çoxunu demədin".

Tərcüməçi isə Prezidentə onun cümləsinin tam bitirməsini gözlədiyini deyib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

