Ötən gecə Moskvada Lesnoy küçəsində altımərtəbəli binada yanğın olub.

Metbuat.az Rusiya KİV-ə istinadən verir ki, mənzildə yanğın söndürülüb.

Mənzildə SSRİ dönəmində “Göydə mərkəz” filmində rolu ilə məşhurlaşan aktrisa Lyudmila Suvorkinanın yanmış meyiti aşkarlanıb.

