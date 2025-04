Misli Premyer Liqasının XXIX turunda "Qarabağ" "Zirə"ni məğlub edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən oyunda ev sahibləri 1:0 hesablı qələbəyə sevinib.

Yeganə qolu 15-ci dəqiqədə Kadi Korqes vurub.

