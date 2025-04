Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Eldəniz Əzizli (55 kq) Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçirilən Avropa çempionatında gümüş medal əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, yarışın finalındü rusiyalı Emin Seferşayevə uduzub.

Qeyd edək ki, Eldəniz Əzizli 2018 və 2022-ci illərdə də Avropa çempionatında qızıl mükafat qazanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.