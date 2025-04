Misli Premyer Liqasının XXX turunda daha bir oyun keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ikinci matçında "Sumqayıt" "Şamaxı"nı qəbul edib.

Qarşılaşma qonaqların 2:1 hesablı qəbələsi ilə yekunlaşıb.

Bu nəticədən sonra xallarının sayını 31-ə çatdıran "Şamaxı" yeddinci pilləyə yüksəlib. 29 xalı olan "Sumqayıt" səkkizinci sıraya düşüb.

Günün ilk matçında "Turan Tovuz" evdə "Sabah"ı məğlub edib - 2:0.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.