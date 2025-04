Bakıda əsgər getmək istəməyənlər bunu edibmiş - TƏFƏRRÜAT

Bakıda hərbi xidmətdən yayınmaq istəyən şəxslərə özünün qanını verən talassemiya xəstəliyindən əziyyət çəkən laborantın cinayət işində maraqlı təfərrüatlar üzə çıxıb.

Metbuat.az Musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzində həyata keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində cinayət işi başlanıb.

İstintaqla müəyyən olunub ki, Süleyman Qubadlı 2022-2023-cü illər ərzində həqiqi hərbi xidmətdən yayınmaq üçün ona müraciət edən ayrı-ayrı şəxslərdən müxtəlif məbləğlərdə pul alıb. Laborator müayinə üçün onlardan götürülən qan nümunələrini dəyişib və talassemiya daşıyıcısı olmalarına dair əldə etdiyi saxta nəticələri Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin tabe qurumlarına təqdim edib.

Beləliklə, həmin şəxslərin həqiqi hərbi xidmətdən yayınmalarını təşkil edib və digər qanunsuz hərəkətlər törədib.

Toplanan sübutlarla Süleyman Qubadlı Cinayət Məcəlləsinin qulluq mövqeyindən istifadə etməklə təkrar dələduzluq, rəsmi sənədləri saxtalaşdırma və qanuni əsas olmadan hərbi xidmətdən yayınmaq üçün növbəti hərbi çağırışdan boyun qaçırılmasını təşkil etmə maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib. Barəsində polisin nəzarəti altına vermə qətimkan tədbiri seçilib.

Bu işdə Süleymana kömək edən daha iki laborant da cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib.

Süleyman talassemiya xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş. O, pul aldığı şəxslərə analiz üçün öz qanını verirmiş. Bununla da həmin şəxslərin analiz nəticələrində talassemiya xəstəsi olması “aşkar” edilirmiş.

Məlumata görə, Süleyman saxta sənədləri “Bakı-Tehran” özəl tibb mərkəzində hazırlayıb.

O, 9 nəfərdən eyni vədlə 2500-7500 manat civarında pul alıb. Başqa 3 nəfərdən də pensiya düzəltmək adı ilə pul alıb.

Süleyman dindirilən zaman aldığı pulları icarəyə bahalı maşınlar götürməyə, şəxsi əyləncəsinə və ehtiyaclarına xərclədiyini deyib.

Törətdiyi əmələ görə 1 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Barəsində seçilmiş “polisin nəzarəti altına vermə” qətimkan tədbiri həbs qismində qətimkan tədbiri ilə dəyişdirilib və məhkəmə zalında qandallanıb.

Digər təqsirləndirilən şəxslər isə şərti cəza alıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.