Məktəblərdə vahid geyim qaydalarının tətbiqi ətrafında yaranan mübahisələrin qısa müddətdə siyasi müstəviyə keçməsi düşündürücüdür. Təhsil sahəsinə aid məsələnin dini qarşıdurma mövzusuna çevrilməsi cəmiyyətdə həssaslıq yaradan amillərdən siyasi məqsədlərlə istifadə edilməsi ehtimalını gündəmə gətirir. Bu baxımdan baş verənlərin arxasında hansı maraqların dayandığına aydınlıq gətirilməsi vacibdir.
Məktəblərin qarşısında keçirilən aksiyalarda İranın ideoloji ritorikasını xatırladan şüarların səsləndirilməsi də əlavə suallar doğurur. Təbii ki, dini çağırışların mövcudluğu özlüyündə xarici müdaxiləni sübut etmir. Bununla belə, aksiyaların təşkilində iştirak edən şəxslərin kimliyi, səsləndirilən şüarların mənşəyi və sosial şəbəkələrdə yayılan materialların məqsədi araşdırılmalıdır. Dini inanclardan istifadə etməklə cəmiyyətdə qarşıdurma yaratmağa cəhd göstərilirsə, bu, artıq təkcə təhsil məsələsi deyil, ictimai sabitliklə bağlı problemdir.
Mövzunun aktuallığını artıran məqamlardan biri Azərbaycan Milli QHT Forumunun oktyabrın 11-də yaydığı bəyanatdır. Forum İran və digər xarici ölkələrin internet resurslarında Azərbaycanın dünyəvi dövlətçilik modelini hədəfə alan, dini mövzular ətrafında süni qarşıdurma yaratmağa yönəlmiş informasiya hücumlarının müşahidə edildiyini bildirib. Bu açıqlama xarici informasiya təsirlərinin diqqətdə saxlanılmasının vacibliyini göstərir. Bununla yanaşı, konkret aksiyaların xaricdən idarə olunduğunu söyləmək üçün həmin əlaqələri təsdiqləyən etibarlı sübutlar ortaya qoyulmalıdır.
Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, məktəblərdə vahid geyim qaydaları ilə bağlı baş verən hadisələr, təhsil müəssisələrinə zərər vurulması və ictimai qaydanın pozulması cəhdləri ilə əlaqədar cinayət işi başlanıb, 37 nəfər həbs edilib. Hüquq-mühafizə orqanlarının bu hadisələri araşdırması qanun pozuntularına hüquqi qiymət verilməsi baxımından əhəmiyyətlidir.
“Dialoq və İnkişaf Naminə” İctimai Birliyinin sədri Çingiz Bayramov da məsələyə münasibət bildirib. O, Metbuat.az-a açıqlamasında İranın və Azərbaycanı sevməyən digər ölkələrin mümkün təxribat cəhdlərinin, eləcə də müqəddəs İslam dinindən sui-istifadə hallarının ciddi araşdırılmasının vacibliyini vurğulayıb.
“Sosial şəbəkələr vasitəsilə insanları qarşıdurmaya və qanunsuz hərəkətlərə çağıran şəxslərin də fəaliyyəti araşdırılmalı, hüquq pozuntuları sübuta yetirilərsə, qanun qarşısında cavab verməlidirlər. Dövlətin və xalqın əmlakına zərər vuranlar cəzasız qalmamalıdır. Dövlətimiz milli təhlükəsizliyimizi və ictimai asayişi qətiyyətlə qorumalıdır”, - deyə QHT rəhbəri bildirib.
Azərbaycanın dünyəvi dövlət quruluşu və müstəqil siyasəti ölkənin konstitusion əsaslarına söykənir. Hər hansı xarici dövlətin dini amildən istifadə etməklə Azərbaycanın daxili proseslərinə müdaxilə etmək cəhdi varsa, bu, ifşa olunmalıdır.