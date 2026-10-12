Azərbaycan-Slavyan Gəncləri Assosiasiyasının (ASGA) sədri, 7news.az saytının rəhbəri Səbuhi Abbasov Varşavada keçirilən ATƏT-in İnsan Ölçüsü Konfransında çıxış edərək Ermənistanın demokratik institutları, hüququn aliliyi və insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində üzərinə düşən öhdəliklərə diqqət çəkib.
Metbuat.az xəbər verir ki, çıxışında əsl demokratiyanın yalnız seçkilərin keçirilməsi ilə məhdudlaşmadığını vurğulayan Səbuhi Abbasov Ermənistanın siyasi bəyanatları ilə dövlət institutlarının fəaliyyəti arasında ciddi fərqlərin olduğunu bildirib. O, Azərbaycanlılara qarşı onilliklər ərzində törədilmiş ağır insan hüquqları pozuntularına və müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyət məsələsinin diqqətdə saxlanılmasının vacibliyini qeyd edib.
Səbuhi Abbasov çıxışında Ermənistanın işğal dövründə Azərbaycan ərazilərində baş vermiş hadisələrə, yüz minlərlə azərbaycanlının Ermənistandan zorla deportasiya edilməsinə, eləcə də Azərbaycan xalqının mədəni və tarixi irsinə qarşı törədilmiş əməllərə görə hüquqi məsuliyyət məsələsini gündəmə gətirib.
O, demokratik institutların əsas vəzifəsinin siyasi bəyanatlarla kifayətlənmək deyil, ədaləti təmin etmək və hüququn aliliyini qorumaq olduğunu vurğulayıb.
Qeyd edək ki, səfər Azərbaycan Respublikası Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin dəstəyi ilə reallaşıb.
Səbuhi Abbasovun ATƏT-dəki çıxışının tam mətni:
Hörmətli moderator, xanımlar və cənablar!
Əsl demokratiya yalnız seçkilərin keçirilməsi ilə deyil, hesabatlılığa, ədalətə və hüququn aliliyinə səmimi bağlılıqla müəyyən olunur.
Ermənistan beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında tez-tez özünü demokratik dövlət kimi təqdim etsə də, onun dövlət institutlarında bəyanatlarla real fəaliyyət arasında ciddi fərq qalmaqdadır. Fəaliyyət göstərən demokratik sistem ədaləti hamı üçün təmin etməlidir. Lakin Ermənistanın dövlət institutları otuz ildən artıq müddətdə azərbaycanlılara qarşı törədilmiş ağır insan hüquqları pozuntularına və müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyət daşıyan şəxsləri ədalət qarşısında cavab verməyə cəlb etməkdə ardıcıl olaraq uğursuzluğa düçar olub.
Azərbaycan ərazilərinin işğalı dövründə, eləcə də yüz minlərlə azərbaycanlının Ermənistandan zorla deportasiyası zamanı otuz il ərzində sistemli hüquq pozuntuları baş verib. Bu günə qədər Ermənistanın məhkəmə və hüquq-mühafizə mexanizmləri müharibə cinayətləri törətmiş, insanların zorla köçürülməsinə göstəriş vermiş, Azərbaycan xalqının mədəni və tarixi irsinin qəsdən məhv edilməsini və aradan silinməsini təşkil etmiş şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını təmin etməyib.
Müharibə cinayətlərini törətmiş şəxslərin seçici şəkildə ədalət mühakiməsindən kənarda saxlanılması demokratik institutların və bu forumun qorumağa çalışdığı hüququn aliliyi prinsiplərinin fundamental əsaslarına zərbə vurur.
Biz Ermənistanı əsl demokratik hesabatlılıq nümayiş etdirməyə çağırırıq. Bu, siyasi iddialarla deyil, zərərçəkmişlər üçün ədalətin təmin edilməsi, keçmişdə törədilmiş vəhşiliklərə hüquqi qiymət verilməsi və ATƏT qarşısında götürülmüş əsas öhdəliklərə hörmətlə yanaşılması üçün hüquqi mexanizmlərdən real şəkildə istifadə etməklə mümkün olmalıdır.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm!"