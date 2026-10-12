Prezident İlham Əliyev 2026–2027-ci tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş tələbələrə Prezident təqaüdünün verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, 2026–2027-ci tədris ilində tələbə qəbulu imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nəticələr göstərmiş və Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş aşağıdakı tələbələrə Prezident təqaüdü veriləcək:

Abdullayeva Nəzrin Vüsal qızı

Abduzadə Nihad Ehtiram oğlu

Ağazadə Xədiceyi-Kübra Cəmaləddin qızı

Almazov Ayxan Xəqani oğlu

Aslanova Gülay İlkin qızı

Babayev Ravil Ramin oğlu

Babazadə Ayan Vilayət qızı

Babazadə Ayxan Asiman oğlu

Bayramlı Cəmilə Elşən qızı

Bayramlı Halə Zəfər qızı

Bayramzadə Məhəmməd Altay oğlu

Camalov Tunar Anar oğlu

Cəbizadə Sinavər Vahab qızı

Dadaşov Kamal Ceyhun oğlu

Əfəndiyev Elvin Elnur oğlu

Əhmədli Leyla Əflatun qızı

Əhmədov Fərəc Natiq oğlu

Əliyev Elsun Eldəniz oğlu

Əliyev Hüseyn Rövşən oğlu

Əliyev Kərəm Ceyhun oğlu

Əliyev Süleyman İlham oğlu

Əliyeva Aysu Rauf qızı

Əliyeva Selcan Xalis qızı

Əsədov Muhamməd Rəşad oğlu

Əzimov Qüdrət Emin oğlu

Əzimova Ceyhunə Ceyhun qızı

Əzizli Nihad Ramil oğlu

Hacıyev Elvin Elxan oğlu

Hacıyev Fuad İlham oğlu

Hacıyev Nihad Rəşad oğlu

Həsənli Bəxtiyar Vüqar oğlu

Həsənli Zəfər İlqar oğlu

Həsənova Bahar Hikram qızı

Həşimova Zeynəb İlqar qızı

Hümbətova Ayan Xəqani qızı

Hüseynli Dəniz Toğrul qızı

Hüseynli Leyla Samir qızı

Hüseynova Sitarə Ədalət qızı

Hüseynzadə Fidan İlham qızı

Xammədova Zəhra Xamməd qızı

Xasməmmədli Xəyal Teymur oğlu

İbadova Aygün Ariz qızı

İsbəndiyarlı Paşa Araz oğlu

İsmayılov Seymur Natiq oğlu

İsmayılova Gülsüm Ayaz qızı

İsmayılzadə İsmayıl Zaur oğlu

Kərəmli Sara Elzamin qızı

Kərimov Zamin Ramin oğlu

Qaravəliyev Cavidan Qoşqar oğlu

Qardaşova Fidan Ceyhun qızı

Qasımova Aişə İlqar qızı

Qayıbova Emiliya Vitalik qızı

Qədirov Arif Vasif oğlu

Qismətli Qönçə Vüqar qızı

Quliyeva Zeynəb Ələddin qızı

Qurbanzadə Leyli Kamran qızı

Mehdiyev Əli Eldar oğlu

Mehdiyev Mətin Fuad oğlu

Məcidli Burlaxatun Bəhruz qızı

Məhərrəmli Aysu Sakit qızı

Məmməd Onur Elçin oğlu

Məmmədli Arif Vüqar oğlu

Məmmədli Nəslihan Ruhin qızı

Məmmədov Nicat Nadir oğlu

Məmmədova Aydan İxtiyar qızı

Məmmədova Ayşən Zahid qızı

Məmmədova Fidan Müşfiq qızı

Məmmədzadə Əli Musa oğlu

Mənsimli Orxan Zaur oğlu

Məşədiyeva Mələk Azər qızı

Mövla İslam Hümbət oğlu

Muradlı Cəfər Təyyar oğlu

Mursaquliyeva İnci Rəsul qızı

Musa Alituran Tofik oğlu

Musayeva Ayan Fuad qızı

Mustafazadə Şahin Bəhruz oğlu

Nağıyeva Gövhər Hikmət qızı

Nəbiyeva Aylin Fərhad qızı

Nəcəfli Ayşən İlqar qızı

Novruzlu Səma Yusif qızı

Novruzlu Tunar Namiq oğlu

Pənahova Müjdə Ramil qızı

Rəcəbova Aydan Cavad qızı

Rəhimli Aylin Vüqar qızı

Rəsul Leyla Rövşən qızı

Rəsulova Əsmər Elşən qızı

Rəsulzadə Zeynal Zahir oğlu

Rüstəmli Banuçiçək Bəxtiyar qızı

Seyidov Hüseyn Eldəniz oğlu

Şahverdiyeva Firanə Mənsur qızı

Şıxəliyeva Zəhra Fuad qızı

Tağıyeva Süsən Namiq qızı

Tağızadə Samir Hikmət oğlu

Umudov Əli Elşad oğlu

Vəlisoy Kamil Akif oğlu

Vəliyev Kənan Rizvan oğlu

Yusifli Ayxan Elxan oğlu

Yusublu Könül Asəf qızı

Zakeridust Aynaz Səyyad qızı

Zamanlı İnci Nəsimi qızı

Zeynallı Aysel Natiq qızı

Zeynallı Rza Rauf oğlu.

Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.