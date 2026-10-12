Prezident İlham Əliyev 2026–2027-ci tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş tələbələrə Prezident təqaüdünün verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, 2026–2027-ci tədris ilində tələbə qəbulu imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nəticələr göstərmiş və Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş aşağıdakı tələbələrə Prezident təqaüdü veriləcək:
Abdullayeva Nəzrin Vüsal qızı
Abduzadə Nihad Ehtiram oğlu
Ağazadə Xədiceyi-Kübra Cəmaləddin qızı
Almazov Ayxan Xəqani oğlu
Aslanova Gülay İlkin qızı
Babayev Ravil Ramin oğlu
Babazadə Ayan Vilayət qızı
Babazadə Ayxan Asiman oğlu
Bayramlı Cəmilə Elşən qızı
Bayramlı Halə Zəfər qızı
Bayramzadə Məhəmməd Altay oğlu
Camalov Tunar Anar oğlu
Cəbizadə Sinavər Vahab qızı
Dadaşov Kamal Ceyhun oğlu
Əfəndiyev Elvin Elnur oğlu
Əhmədli Leyla Əflatun qızı
Əhmədov Fərəc Natiq oğlu
Əliyev Elsun Eldəniz oğlu
Əliyev Hüseyn Rövşən oğlu
Əliyev Kərəm Ceyhun oğlu
Əliyev Süleyman İlham oğlu
Əliyeva Aysu Rauf qızı
Əliyeva Selcan Xalis qızı
Əsədov Muhamməd Rəşad oğlu
Əzimov Qüdrət Emin oğlu
Əzimova Ceyhunə Ceyhun qızı
Əzizli Nihad Ramil oğlu
Hacıyev Elvin Elxan oğlu
Hacıyev Fuad İlham oğlu
Hacıyev Nihad Rəşad oğlu
Həsənli Bəxtiyar Vüqar oğlu
Həsənli Zəfər İlqar oğlu
Həsənova Bahar Hikram qızı
Həşimova Zeynəb İlqar qızı
Hümbətova Ayan Xəqani qızı
Hüseynli Dəniz Toğrul qızı
Hüseynli Leyla Samir qızı
Hüseynova Sitarə Ədalət qızı
Hüseynzadə Fidan İlham qızı
Xammədova Zəhra Xamməd qızı
Xasməmmədli Xəyal Teymur oğlu
İbadova Aygün Ariz qızı
İsbəndiyarlı Paşa Araz oğlu
İsmayılov Seymur Natiq oğlu
İsmayılova Gülsüm Ayaz qızı
İsmayılzadə İsmayıl Zaur oğlu
Kərəmli Sara Elzamin qızı
Kərimov Zamin Ramin oğlu
Qaravəliyev Cavidan Qoşqar oğlu
Qardaşova Fidan Ceyhun qızı
Qasımova Aişə İlqar qızı
Qayıbova Emiliya Vitalik qızı
Qədirov Arif Vasif oğlu
Qismətli Qönçə Vüqar qızı
Quliyeva Zeynəb Ələddin qızı
Qurbanzadə Leyli Kamran qızı
Mehdiyev Əli Eldar oğlu
Mehdiyev Mətin Fuad oğlu
Məcidli Burlaxatun Bəhruz qızı
Məhərrəmli Aysu Sakit qızı
Məmməd Onur Elçin oğlu
Məmmədli Arif Vüqar oğlu
Məmmədli Nəslihan Ruhin qızı
Məmmədov Nicat Nadir oğlu
Məmmədova Aydan İxtiyar qızı
Məmmədova Ayşən Zahid qızı
Məmmədova Fidan Müşfiq qızı
Məmmədzadə Əli Musa oğlu
Mənsimli Orxan Zaur oğlu
Məşədiyeva Mələk Azər qızı
Mövla İslam Hümbət oğlu
Muradlı Cəfər Təyyar oğlu
Mursaquliyeva İnci Rəsul qızı
Musa Alituran Tofik oğlu
Musayeva Ayan Fuad qızı
Mustafazadə Şahin Bəhruz oğlu
Nağıyeva Gövhər Hikmət qızı
Nəbiyeva Aylin Fərhad qızı
Nəcəfli Ayşən İlqar qızı
Novruzlu Səma Yusif qızı
Novruzlu Tunar Namiq oğlu
Pənahova Müjdə Ramil qızı
Rəcəbova Aydan Cavad qızı
Rəhimli Aylin Vüqar qızı
Rəsul Leyla Rövşən qızı
Rəsulova Əsmər Elşən qızı
Rəsulzadə Zeynal Zahir oğlu
Rüstəmli Banuçiçək Bəxtiyar qızı
Seyidov Hüseyn Eldəniz oğlu
Şahverdiyeva Firanə Mənsur qızı
Şıxəliyeva Zəhra Fuad qızı
Tağıyeva Süsən Namiq qızı
Tağızadə Samir Hikmət oğlu
Umudov Əli Elşad oğlu
Vəlisoy Kamil Akif oğlu
Vəliyev Kənan Rizvan oğlu
Yusifli Ayxan Elxan oğlu
Yusublu Könül Asəf qızı
Zakeridust Aynaz Səyyad qızı
Zamanlı İnci Nəsimi qızı
Zeynallı Aysel Natiq qızı
Zeynallı Rza Rauf oğlu.
Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.