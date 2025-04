İspan nəhəngi Osimhen transferində favoritdir

"Qalatasaray"ın mövsüm sonunda birdəfəlik transfer etmək istədiyi Viktor Osimhen üçün yeni transfer iddiası ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real Madrid”in nigeriyalı ulduzu transfer siyahısına əlavə etdiyi bildirilir. “Fichajes”də dərc edilən xəbərə görə, qol epizodlarında uğurlu oyun nümayiş etdirə bilən bacarıqlı hücumçu axtaran “Real” Osimheni transfer etmək qərarına gəlib. Xəbərdə deyilir ki, “Real” Osimhen üçün tələb edilən transfer haqqını ödəməyə razılıq verib. Məlumata görə, “Napoli” Osimhen üçün 75 milyon avro tələb edir. Xəbərdə "Real Madrid"in prestiji, idman sabitliyi və maliyyə imkanlarına görə bu transferdə favorit olduğu vurğulanıb.

Qeyd edək ki, Viktor Osimhen "Qalatasaray"ın heyətində 34 matçda 29 qol və 6 məhsuldar ötürmə ilə çıxış edib.

