Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər sevgilərini daha romantik və duyğusal şəkildə ifadə edirlər.
Metbuat.az xəbər verir ki, onlar münasibətlərdə diqqətə, qayğıya və unudulmaz anlara xüsusi önəm verirlər.
Xərçəng
Xərçəng bürcü nümayəndələri sevgidə qayğıkeş və həssas olmaları ilə seçilirlər. Onlar sevdikləri insanı qorumağa, onun rahatlığını təmin etməyə və emosional bağlılıq yaratmağa çalışırlar. Kiçik diqqətləri və səmimi jestləri ilə münasibətlərdə xüsusi iz buraxırlar.
Balıqlar
Balıqlar romantik və xəyalpərəst xarakterləri ilə tanınırlar. Onlar sevgidə dərin hisslərə önəm verir, sevdikləri insanı xoş sürprizlərlə sevindirməyə çalışırlar. Münasibətlərdə duyğularını açıq ifadə etməkdən və romantik anlar yaratmaqdan çəkinmirlər.
Tərəzi
Tərəzi bürcü nümayəndələri romantik münasibətlərdə gözəlliyə və harmoniyaya xüsusi əhəmiyyət verirlər. Onlar çiçəklər, hədiyyələr və zövqlə hazırlanmış görüşlərlə sevdikləri insanı sevindirməyi xoşlayırlar. Qarşı tərəfə özünü dəyərli hiss etdirmək və münasibətlərdə tarazlığı qorumaq onlar üçün vacibdir.
Buğa
Buğa bürcü nümayəndələri sevgilərini daha çox diqqət, qayğı və fiziki yaxınlıq vasitəsilə göstərirlər. Onlar sevdikləri insan üçün rahat və xoş mühit yaratmağa, xüsusi anlar planlaşdırmağa üstünlük verirlər. Münasibətlərdə sabitliyə və uzunmüddətli bağlılığa önəm verdikləri üçün romantikanı davamlı yaşatmağa çalışırlar.