Astroloqların proqnozlarına görə, planetlərin hərəkəti bəzi bürclərin maliyyə vəziyyətinə və şəxsi münasibətlərinə təsir göstərə bilər.
Metbuat.az xəbər verir ki, xüsusilə Qız, Tərəzi və Oğlaq bürclərini gözlənilməz dəyişikliklər gözləyir. Bu dövrdə yeni qazanc imkanları, keçmişdən qayıdan təkliflər və güclü tərəfdaşlıqlar gündəmə gələ bilər.
Qız
Oktyabr ayında Qız bürcləri qazanc əldə etmək üçün yeni yollar axtaracaqlar. Uzun müddətdir təxirə salınan biznes ideyası gözlənilməz maliyyə imkanları yarada bilər. İş və şəxsi həyat arasında balans yaratmaq da əsas məsələlərdən biri olacaq.
Tərəzi
Tərəzi bürcləri bu ay maliyyə vəziyyətlərini yenidən nəzərdən keçirə bilərlər. Keçmişdə yarımçıq qalan investisiya və ya iş təklifi yenidən gündəmə gələ bilər. Öz əməyinə daha çox dəyər vermək gəlirlərin artmasına şərait yarada bilər.
Oğlaq
Oktyabr ayında Oğlaq bürcləri üçün tərəfdaşlıq münasibətləri xüsusi əhəmiyyət daşıyacaq. Biznes tərəfdaşı və ya həyat yoldaşı ilə birgə atılan addımlar maliyyə imkanlarını genişləndirə bilər. Hər şeyi təkbaşına həll etmək əvəzinə, əməkdaşlığa üstünlük vermək faydalı olacaq.