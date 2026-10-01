Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər münasibətlərdə pula deyil, sevgiyə və mənəvi bağlılığa daha çox əhəmiyyət verirlər.
Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:
Tərəzi bürcü üçün münasibətlərdə harmoniya, qarşılıqlı hörmət və emosional yaxınlıq ön plandadır. Onlar maddi zənginlikdənsə, səmimi və romantik sevgiyə üstünlük verirlər. Tərəzilər üçün xoşbəxt münasibətin əsasında qarşılıqlı anlayış və ruhi uyğunluq dayanır.
Oxatan bürcü azadlığa, macəraya və mənəvi inkişafa böyük dəyər verir. Onlar üçün pul xoşbəxtliyin əsas mənbəyi deyil, həyatın imkanlarını genişləndirən vasitədir. Oxatanlar münasibətlərdə ortaq xatirələrə, səmimi hisslərə və birlikdə yeni təcrübələr yaşamağa üstünlük verirlər.
Buğa bürcü rahatlığı və keyfiyyətli həyatı sevsə də, münasibətlərdə sədaqətə və etibara xüsusi önəm verir. Onlar üçün həqiqi sevgi maddi imkanlardan daha dəyərli hesab olunur. Buğalar uzunmüddətli, sabit və qarşılıqlı güvənə əsaslanan münasibətlərə üstünlük verirlər.