Goranboy Rayon İcra Hakimiyyətində yeni kadr təyinatları olub.
Metbuat.az ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı icra başçısı Məhərrəm Quliyev müvafiq əmrlər imzalayıb.
Əmrə əsasən, Ziya Aslanov icra başçının köməkçisi vəzifəsinə gətirilib.
Digər əmrlə, Şəmsi Ziyadov qurumun İctimai-siyasi və humanitar məsələlər sektorunun müdiri vəzifəsinə təyinat alıb. O, bu təyinata qədər Goranboy Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Boluslu kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi olub.
Əfqan Vəliyev isə İcra Hakimiyyətinin Müharibə iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili sektorunun böyük məsləhətçi təyin edilib.
Xatırladaq ki, yeni təyinatlar olan vəzifələr vakant idi.