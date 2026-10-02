Bəzi insanlar qarşılarındakı şəxsin davranışlarından onun əsl xarakterini qısa zamanda anlaya bilirlər. Onlar deyilən sözlərdən daha çox davranışlara və kiçik detallara diqqət yetirir, səmimiyyətsizliyi asanlıqla hiss edirlər.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, astroloqlar bəzi bürclərin müşahidə qabiliyyətinin və intuisiyasının daha güclü olduğunu bildirirlər. Bu səbəbdən həmin bürclərin nümayəndələri insanların gizlətməyə çalışdığı məqamları daha tez sezə bilirlər.
Əqrəb
Əqrəblər insanları müşahidə etməkdə olduqca diqqətlidirlər. Qarşılarındakı şəxsin sözləri ilə davranışları arasında ziddiyyət yarandıqda bunu tez fərq edirlər. Onları aldatmaq və həqiqi niyyəti uzun müddət gizlətmək asan deyil.
Xərçəng
Xərçənglər insanların emosional vəziyyətini hiss etməyə meyillidirlər. Səs tonundakı, davranışdakı və münasibətdəki kiçik dəyişikliklər belə onların diqqətindən yayınmır. Buna görə də kimin səmimi, kimin isə özünü olduğundan fərqli göstərməyə çalışdığını tez anlayırlar.
Qız
Qız bürcünün nümayəndələri detallara xüsusi diqqət yetirirlər. Onlar bir insan haqqında fikir formalaşdırarkən yalnız deyilənlərə deyil, davranışlara da diqqət edirlər. Kiçik bir uyğunsuzluq belə onların şübhələnməsinə səbəb ola bilər.
Dolça
Dolçalar insanları fərqli prizmadan müşahidə etmələri ilə seçilirlər. Onlar emosiyaya qapılmadan vəziyyəti təhlil etməyə və qarşı tərəfin davranışındakı dəyişiklikləri görməyə çalışırlar. Bu xüsusiyyət insanların xarakterini daha tez anlamalarına kömək edir.