Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin yeni tərkibi müəyyənləşib.
Metbuat.az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, partiyanın VIII Qurultayında İdarə Heyətinin 40 nəfərdən ibarət yeni tərkibi səsverməyə çıxarılaraq qəbul edilib.
Beləliklə, İdarə Heyətinin yeni tərkibi aşağıdakı kimidir:
İlham Əliyev;
Mehriban Əliyeva;
Tahir Budaqov;
Əli Əhmədov;
Arif Rəhimzadə;
Elnarə Akimova;
Bayram Aslanov;
Azər Badamov;
Tofiq Cahangirov;
Kamal Cəfərov;
Samir Cəfərov;
Rauf Əliyev;
Asif Əsgərli;
Vazeh Əsgərov;
Ziyafət Əsgərov;
Eldar Əzizov;
Ülviyyə Həmzəyeva;
Ramiz Hüseynov;
Hicran Hüseynova;
Eldar İbrahimov;
Fuad İbrahimov;
Anar İsgəndərov;
Amin İsmayılov;
İmamverdi İsmayılov;
Şahin İsmayılov;
Pərvin Kərimzadə;
Elmar Qasımov;
Musa Quliyev;
Mübariz Qurbanlı;
Rəşad Mahmudov;
Hikmət Məmmədov;
İlham Məmmədov;
Tahir Mirkişili;
Ədalət Muradov;
Bahar Muradova;
Alqış Musayev;
Elnur Sadıqov;
Sofiyeva Aynur;
Əfsun Sucayev;
Mixael Zabelin.