Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin yeni tərkibi müəyyənləşib.

Metbuat.az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, partiyanın VIII Qurultayında İdarə Heyətinin 40 nəfərdən ibarət yeni tərkibi səsverməyə çıxarılaraq qəbul edilib.

Beləliklə, İdarə Heyətinin yeni tərkibi aşağıdakı kimidir:

İlham Əliyev;

Mehriban Əliyeva;

Tahir Budaqov;

Əli Əhmədov;

Arif Rəhimzadə;

Elnarə Akimova;

Bayram Aslanov;

Azər Badamov;

Tofiq Cahangirov;

Kamal Cəfərov;

Samir Cəfərov;

Rauf Əliyev;

Asif Əsgərli;

Vazeh Əsgərov;

Ziyafət Əsgərov;

Eldar Əzizov;

Ülviyyə Həmzəyeva;

Ramiz Hüseynov;

Hicran Hüseynova;

Eldar İbrahimov;

Fuad İbrahimov;

Anar İsgəndərov;

Amin İsmayılov;

İmamverdi İsmayılov;

Şahin İsmayılov;

Pərvin Kərimzadə;

Elmar Qasımov;

Musa Quliyev;

Mübariz Qurbanlı;

Rəşad Mahmudov;

Hikmət Məmmədov;

İlham Məmmədov;

Tahir Mirkişili;

Ədalət Muradov;

Bahar Muradova;

Alqış Musayev;

Elnur Sadıqov;

Sofiyeva Aynur;

Əfsun Sucayev;

Mixael Zabelin.