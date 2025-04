İtaliya A Seriyasının aprelin 21-nə planlaşdırılan oyunları bu gün Vatikanda vəfat edən Papa Fransiskin ölümü ilə əlaqədar təxirə salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aprelin 21-də İtaliya çempionatında dörd oyun keçirilməli idi: Torino - Udineze, Kalyari - Fiorentina, Genuya - Latsio, Parma - Yuventus.

İtaliya çempionatının turnir cədvəlinə 71 xalla "İnter" başçılıq edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.