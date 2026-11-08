Misli Premyer Liqasında XI turun sonuncu oyunu keçirilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, günün ikinci matçında "Sabah" "İmişli"ni qəbul edib.
"Sabah Arena"da gerçəkləşən qarşılaşma 2:2 hesablı bərabərliklə bitib.
Ev sahiblərinin heyətində Karlos Eduardo (17) və Coy Lens-Mikels (49) diqqət mərkəzinə düşüblər. Qonaq komandanın qollarını isə Oruc Məmmədov (27) və Rəhman Daşdəmirov (62 avtoqol) vurublar.
Ehtiyatda daha bir matçı olan paytaxt klubu 21 xalla ikinci, "Şamaxı" isə 14 xalla yeddincidir.
Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Turan Tovuz" "Qarabağ"ı, "Neftçi" "Kəpəz"i (hər ikisi 1:0), "Zirə" "Qəbələ"ni (2:1) məğlub edib. "Şəfa" - "Araz-Naxçıvan" (2:2) və "İmişli - "Sumqayıt" (0:0) oyunlarında qalib müəyyənləşməyib.