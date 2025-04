Azərbaycanda unun yeni qiyməti açıqlandı

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən un istehsalçıları arasında topdansatış qiymətləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Antiinhisar və İstehlak Bazarlarına Nəzarət Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

Abşeron rayonu və Xırdalan şəhərində yerləşən istehsalçılar 50 kq-lıq unu 27.30 – 27.35 manat arasında təklif edirlər.

Bakı şəhərinin Hövsan qəsəbəsi və Binəqədi rayonunda yerləşən istehsalçılarda isə qiymətlər 27.30 manatdan başlayır. “KARAT HOLDING” MMC həm Abşeron, həm də Şəki bölgəsində satış həyata keçirir və qiymətlər 27.30 – 27.40 manat arasında dəyişir.

Gəncə-Qərb bölgəsində yerləşən müəssisələrdə 50 kq-lıq unun qiyməti 27.60 – 28.20 manat arasında dəyişir. Bu bölgədə “NEON Femal” şirkəti unu 27.85 manata, Tovuz rayonunda yerləşən “Nura” MMC isə 28.00 manata satır.

Sumqayıt bölgəsində fəaliyyət göstərən müəssisələrdə isə qiymətlər 27.30 – 27.40 manat arasında dəyişir.

Şimal bölgəsində yerləşən Şabran rayonunun un istehsalçıları arasında ən aşağı qiymət 26.60 manat təşkil edir və bu bazarda rəqabətli təkliflərdən biri sayılır. Xaçmaz rayonunda isə 50 kq-lıq unun qiyməti 27.30 manat civarındadır.

Cənub və Mərkəzi bölgələrdə, o cümlədən Salyan və Kürdəmir rayonlarında qiymətlər 27.30 – 27.40 manat arasında dəyişir.

Ümumilikdə, ən ucuz təklif 26.60 manatla Şabran rayonunda yerləşən “Devaçi-Tax” MMC-yə, ən yüksək qiymət isə 28.20 manatla Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən “Azen-Arapoğlu” şirkətinə məxsusdur.

