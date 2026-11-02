Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər yalan danışmağa, həqiqətləri öz xeyirlərinə dəyişməyə və manipulyasiyaya daha çox meyilli hesab olunur.
Metbuat.az xəbər verir ki, onların bu davranışlarının fərqli səbəblərlə əlaqəli olduğu bildirilir.
Əkizlər
Əkizlər ünsiyyət bacarıqları və çevik düşüncələri ilə seçilirlər. Onlar bəzən diqqət çəkmək, darıxdıqları mühitə rəng qatmaq və ya vəziyyətdən çıxmaq üçün həqiqəti fərqli şəkildə təqdim edə bilərlər. Astroloji şərhlərdə onların sözlərlə manipulyasiya etmək və hadisələri öz istədikləri istiqamətdə çatdırmaq bacarığına malik olduqları vurğulanır.
Əqrəb
Əqrəblər sirli və qapalı xarakterləri ilə tanınırlar. Onlar şəxsi həyatlarının başqalarına məlum olmasını istəmədikləri üçün bəzi həqiqətləri gizlədə, hətta qarşı tərəfin davranışlarına təsir göstərməyə çalışa bilərlər. Astroloji yanaşmalara görə, Əqrəblərin bu xüsusiyyəti daha çox özlərini qorumaq, nəzarəti əldən verməmək və şəxsi maraqlarını təmin etmək istəyi ilə əlaqələndirilir.