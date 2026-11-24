Türkiyənin İstanbul şəhərində Balkanlardan gələn soyuq hava səbəbindən temperatur kəskin aşağı düşüb. Şəhərdə havanın temperaturunun gecə saatlarında 0 dərəcəyədək enəcəyi gözlənilir.
Metbuat.az xəbər verir ki, “Anadolu” Agentliyinin məlumatına görə, küləyin istiqamətinin dəyişməsi ilə temperatur bir gündə 12 dərəcə azalıb. Bu gün havanın 7-8 dərəcə, gecə isə 6 dərəcə olacağı proqnozlaşdırılır.
İstanbul Valiliyi buzlanma və şaxta təhlükəsi ilə bağlı sakinlərə xəbərdarlıq edib.
Soyuq hava dalğasının uzun sürməyəcəyi bildirilir. Proqnoza əsasən, cümə axşamı küləyin yenidən cənub-qərb istiqamətindən əsməsi ilə temperatur 17-18 dərəcəyədək yüksələcək.
Qeyd edək ki, Qərbi Qara dəniz bölgəsində və Türkiyənin şərqində güclü qar yağacağı gözlənilir.