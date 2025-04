Mayda yenidən "doğulacaq" həmin 3 bürc

Bürc sistemində həyatımıza nəzarəti bərpa etməyə kömək edən müəyyən dövrlər var. May ayı astroloji təsirlər baxımından məhz belə bir dövrdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, astrologiya xəritələrində bu ay şans, sevgi, karyera və mənəvi inkişaf sahələrində əhəmiyyətli imkanlar gətirəcək.

Əqrəb - mayda həyatında dönüş nöqtəsinə yaxınlaşır. Astrologiyaya görə, uzun müddət basdırılan emosiyalar və həll olunmamış məsələlər nəhayət ki sona çatır. Əqrəb üçün yenidən "doğuş" karyerada sıçrayış, şəxsi münasibətlərdə sülh və daxili təmizlik deməkdir.

Buğa - may ayı ilə birlikdə "qabığından" çıxır. Astroloji təsirlər Buğaya maliyyə artımı, özünə inamın artması və münasibətlərdə aydınlıq gətirir. Buğanın səssiz gücü indi yüksək səslə danışacaq.

Oxatan - Macəra və kəşfləri təmsil edən Oxatan üçün astrologiya deyir ki, bu ay “yeni yollar, yeni insanlar və böyük uğurlar” gətirəcək. 2025-ci ilin may ayı Oxatanların keçmişi bağlayacaqları və gələcəyə ümidlə baxacaqları ay olacaq.

