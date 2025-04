Qarabağ Universiteti “Hüquqşünaslıq”, “Psixologiya”, “Tarix” və “Beynəlxalq münasibətlər” ixtisasları üzrə müəllim vakansiyaları elan edir.

Bu barədə Metbuat.az-a Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib.

Tələblərə cavab verən namizədlər məktubun mövzu hissəsində müraciət olunan vakansiyanın birinin və ya bir neçəsinin adını (nümunə: Cinayət-Prosessual Hüquq istiqaməti üzrə müəllim) qeyd edərək [email protected] elektron poçt ünvanına göndərə bilərlər.

